Reexit acte institucional de la Diada a Tàrrega
Ofrena floral per part de més d'una vintena de partits polítics i entitats
Tàrrega ha commemorat avui la Diada Nacional de Catalunya amb un acte institucional que ha comptat amb una àmplia participació del teixit associatiu local. Unes 200 persones, la majoria representants de més d’una vintena de partits polítics i d’entitats, s’han congregat a la plaça de Rafael Casanova, on es troba el monument dedicat als Màrtirs del 1714.
L'alcaldessa, Alba Pijuan, ha encapçalat l’ofrena floral dels quatre grups municipals presents a l’arc consistorial (ERC, PSC, Junts i CUP) dipositant una corona de llorer al monument. En el seu discurs, Pijuan ha fet una proclama “a favor de la llibertat i la democràcia” i ha reivindicat seguir treballant “incansablement cap a la tan anhelada República Catalana”. A la vegada ha defensat una vegada més la llengua catalana, “vehicle de cohesió d’una societat sempre acollidora d’aquells que han volgut venir a les nostres contrades a buscar una vida millor”. L’alcaldessa també ha rememorat els exponents culturals tradicionals i moderns que defineixen la cultura i la identitat de Catalunya.
Entitats i partits també han ofert discursos reivindicatius. A més, enguany s’han sentit proclames de condemna contra el genocidi a Gaza amb missatges de suport a Palestina.
Per primer cop Aliança Catalana ha participat en l’acte i quan els seus integrants han fet l’ofrena floral i el seu discurs, s’han viscut moments de tensió amb crits com ‘Fora feixistes’ i xiulets.
Com és tradició, l’acte ha culminat amb la interpretació del cant d'Els Segadors per part dels assistents sota la direcció de Núria Gené. Val a dir que s’ha obert amb l’actuació de tres dansaires de l’Esbart Albada, que han ofert el Ball de l’Homenatge. L’Esbart Albada ha actuat per tercera vegada consecutiva a l’acte de la Diada.