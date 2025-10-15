El Tarròs recorda Companys amb una crida a mantenir viva la lluita per la llibertat
En el 85è aniversari del seu afusellament
El Tarròs ha acollit aquest migdia l’acte institucional per commemorar el 85è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys, natural d’aquesta localitat de l’Urgell. En els seus parlaments, les autoritats participants —entre les quals, de nou, no hi ha pres part l’Ajuntament de Tornabous en protesta pel suport del PSC— han reivindicat mantenir viva la lluita per la llibertat com a llegat vigent de Companys.
En aquest sentit, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha subratllat que “Companys va morir per tots nosaltres, per la llibertat del nostre poble, i això ens interpel·la a tots: hem de continuar lluitant i treballant per les llibertats de Catalunya, no podem renunciar-hi”. Talarn ha afirmat que l’esperit de Companys continua vigent perquè “el seu catalanisme va ser sempre integrador, on hi cabia tothom, recollint sobretot la vessant més obrera”. En aquest sentit, ha assegurat que “a l’independentisme hi cap tothom, perquè el país l’hem de fer entre tots”.
Per la seva banda, la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, ha destacat que “avui més que mai hem de defensar les llibertats que ell abanderava enfront dels discursos d’odi que estan sorgint últimament, que segreguen i van contra la democràcia”.
Finalment, el president del Consell de l’Urgell, José Luis Marín, ha tingut unes paraules de record per a Pep Companys, nebot net president, assistent habitual a aquest acte i fidel defensor de les llibertats, que va morir fa unes setmanes. Marín ha recordat el crit de Lluís Companys abans de ser afusellat: “Per Catalunya”. “Tota la feina que fem l’hem de fer per Catalunya, per la nostra gent, al costat de la pagesia, de les associacions i dels sindicats, tal com feia ell”, ha afirmat. Segons Marín, “aquesta va ser la seva lluita i també ha de ser la nostra, com a objectiu final de la llibertat del nostre país”. Ha conclòs la seva intervenció assegurant que “el millor homenatge que podem fer al president Companys no és només recordar-lo, sinó seguir-ne l’exemple: servir el nostre poble amb honestedat, humilitat i esperit de país”.
L’acte ha culminat amb la tradicional ofrena floral, que en aquesta ocasió i de manera excepcional s’ha fet a l’entrada de l’Espai Lluís Companys perquè la zona del monument es troba en obres, ja que s’hi està habilitant un aparcament. També s’ha comptat amb la intervenció musical del Quartet Prysma, que va clos l’acte amb el cant conjunt d’Els Segadors, l’himne nacional de Catalunya.