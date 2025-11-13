Els alcaldes demanen reforçar l’assistència sanitària als pobles petits de l’ABS d’Agramunt
Reivindiquen més metges, més hores de consultes i garantir que "cap ciutadà es quedi sense atenció"
Els alcaldes de la Ribera del Sió, que formen part de l’ABS d’Agramunt, s'han reunit aquest migdia amb la consellera de Salut, Olga Pané, per abordar la situació de manca de metges dels últims anys i com s’hauran d’atendre els consultoris dels pobles petits, molts dels quals estan tancats o amb poques d’hores d’atenció a la setmana. L’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, ha reconegut que, tot i la millora parcial respecte als pitjors moments del 2023 i sobretot de finals del 2024, l’assistència mèdica en alguns consultoris rurals continua sent limitada.“Hem anat recuperant efectius, però ara ens hem de reorganitzar per garantir la continuïtat del servei a tots els pobles”, ha explicat.
Actualment, l’ABS disposa de cinc dels cinc metges i mig que li corresponen, després d’un 2024 en què només es comptava amb dos professionals. “Volem assegurar que cap ciutadà quedi sense atenció, encara que en alguns casos hàgim de prestar el servei de manera diferent”, ha afegit, subratllant el paper essencial de les infermeres i els treballadors socials en l’atenció a una població envellida.
Els alcaldes han aprofitat la reunió per reiterar les seves reivindicacions, que es remunten a les mobilitzacions del 2023, quan van lliurar més de 2.500 signatures per exigir més personal sanitari. Xavier Pintó, alcalde dels Plans de Sió, ha reclamat “una classificació similar a la dels municipis grans”, i ha denunciat que “molts veïns s’han de desplaçar entre 10 i 15 quilòmetres sense transport públic per poder visitar el metge”. Actualment, dels quatre consultoris del municipi, només n’hi ha un d’obert (a les Pallargues), i el facultatiu hi acudeix un cop per setmana, complementat per l’atenció de la infermera. “Demanem poder obrir algun dia més, sobretot per evitar els desplaçaments de la gent gran”, ha assenyalat.
Per la seva banda, Joan Eroles, alcalde de Puigverd d’Agramunt, ha preguntat com es gestionaran els centres de serveis als municipis de menys de 2.000 habitants.
La consellera de Salut ha declinat atendre els mitjans de comunicació, al·legant que no havien estat convocats pel departament. L’Ajuntament, però, sí que havia convocat a la premsa en motiu de la reunió entre els alcaldes de l’ABS d’Agramunt i Pané.
Abans de la reunió amb els alcaldes al consistori, la consellera de Salut ha visitat el CAP d’Agramunt i ha mantingut una trobada amb l’equip directiu i els professionals.