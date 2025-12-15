Tàrrega registra un índex de resolució de delictes del 57,8%, un dels més alts de Lleida
L’Ajuntament reforçarà la seguretat amb més agents i càmeres
Tàrrega tanca el 2025 amb un balanç de seguretat positiu, marcat per la reducció dels delictes contra el patrimoni en gairebé un 7% i un índex de resolució dels fets delictius del 57,8%, un dels més alts de la província de Lleida i per sobre de la mitjana catalana (40%). Així es desprèn de la Junta Local de Seguretat, celebrada aquest migdia al consistori. L’alcaldessa, Alba Pijuan, també ha destacat un augment de les detencions, que arriben al 68%, dades que ha atribuït a un increment dels recursos humans.
A més, ha posat en valor el baix índex de sinistralitat a la ciutat malgrat l’elevada circulació per la C-14, amb més de 60.000 vehicles i 20.000 vianants diaris. “No arribem a un accident per dia, tots de caràcter lleu”, ha dit.
En matèria d’okupacions, la Policia Local ha frustrat 44 intents durant l’any i només s’han denunciat nou casos, dels quals set s’han resolt immediatament gràcies a la intervenció dels Mossos d’Esquadra.
Tàrrega presenta una taxa de 41,7 fets delictius per cada mil habitants, molt inferior a la mitjana catalana (62,38 per cada mil habitants) i a la de la regió policial de Lleida (50,81 per cada mil habitants).
El director dels Serveis Territorials d’Interior a Lleida, Josep Ramon Ibarz, ha destacat “la magnífica col·laboració i eficàcia dels cossos de seguretat que treballen a Tàrrega”.
L’Ajuntament preveu reforçar la plantilla de la Policia Local el 2026 amb dos nous agents, fins a arribar als 21, a més d’ampliar les càmeres de videovigilància —actualment n’hi ha 26— i en breu està previst instal·lar-ne dues més a la zona esportiva. També s’està preparant una ordenança sobre civisme que inclou l’ús de patinets elèctrics i bicicletes.
A la comissaria dels Mossos hi treballen un centenar d’agents i a la plantilla de la Policia Local està previst convocar un concurs de promoció interna per ocupar la plaça de sargent així com una tercera de caporal.
A més de l’alcaldessa i el director dels Serveis Territorials d’Interior a Lleida, també han participat a la reunió d’avui celebrada al consistori targarí la regidora de Governació i Seguretat Núria Robert, a més de representants de Mossos d’Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers i Agents Rurals.