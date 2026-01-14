EQUIPAMENTS
Tàrrega inaugura Els Pilars, el nou centre d’Alzheimer amb una inversió de més de 3 milions
La consellera de Drets Socials destaca que és “un servei públic d’excel·lència”
El reivindicat centre especialitzat en malalties neurodegeneratives de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca (AFATC) ja és una realitat. Després d’anys de picar pedra i molts esforços, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha inaugurat aquest dimecres el nou equipament, que porta per nom Els Pilars –en referència a la partida on s’ubica–. La consellera ha ressaltat que és “un orgull i un honor ajudar a construir somnis per una Catalunya més forta i més justa, oferint un servei públic d’excel·lència que millora l’atenció dels usuaris a prop de casa seva”.
Per la seva part, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha reconegut que “ha estat un camí llarg” però “aquell somni, avui és una realitat” i ha destacat el simbolisme del nom Els Pilars per la “força, l’estabilitat i la seguretat” que oferirà als usuaris i a les seves famílies.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha posat en valor “la col·laboració institucional i la territorialitat” de l’equipament, definint-lo “com un centre de solidaritat i acollida, un espai que ens fa més humans”. També ha felicitat la “persistència” de la presidenta de l’entitat per creure en el projecte.
Finalment, Teresa Robert, presidenta de l’AFATC, ha afirmat que “inaugurem un compromís col·lectiu amb la dignitat, la cura i la memòria de les persones”. Robert ha agraït la voluntat política i la col·laboració institucional i, com l’alcaldessa, ha reconegut que “ens ha suposat sang, suor i llàgrimes”. La president de l’AFATC, entitat que l’any passat va complir el seu 25è aniversari, ha definit el nou equipament com “la nostra joia de la corona”.
L’edifici ha costat més de 3 milions i ha comptat amb aportacions de la Generalitat (2,7M), la Diputació de Lleida (400.000 euros) i l’Ajuntament, que va cedir els terrenys, de 3.300 metres quadrats, i va portar els serveis bàsics d’aigua de boca i connexió a la xarxa de sanejament.
El centre especialitzat en malalties neurodegeneratives de l’AFATC vol ser un espai que reforci la memòria, l’acompanyament als usuaris i a les seves famílies. Té com a objectiu que les persones usuàries puguin mantenir-se actives i continuar vivint a casa seva el màxim de temps possible.
L’equipament permetrà ampliar notablement la capacitat d’atenció. Si fins ara l’actual centre donava servei a uns 60 usuaris amb un equip d’11 professionals, les noves instal·lacions podran acollir més d’un centenar de persones tot i que quan es posi en funcionament, ho farà amb una setantena de places. La previsió es que s’estreni durant el primer trimestre d’aquest 2026, quan arribin tots els permisos de la Generalitat.
El nou edifici comptarà un modern centre de dia especialitzat en demències on s’oferirà l’atenció tant a les persones afectades com a les famílies. En total, s’ha habilitat una superfície construïda de 1.126 metres quadrats, 283 metres quadrats dels quals es destinaran a tallers i 532 m2 als patis exteriors que caracteritzen el projecte arquitectònic. L’equipament, tot de planta baixa, també disposa d’aparcament amb capacitat per a 40 vehicles.
El projecte arquitectònic s’ha ajustat a criteris de sostenibilitat i ha incorporat sistemes d’alta eficiència energètica per assolir el màxim confort amb un menor consum. Els materials de construcció han estat de formigó d’àrids reciclats i la fusta és de colors clars per generar ambients càlids.
L'AFATC dona servei no només a persones amb Alzheimer, sinó també a aquelles diagnosticades amb Parkinson, Demència per Cossos de Lewy, Demència Frontotemporal, Demència Vascular, Afàsia Progressiva Primària, ICTUS i altres patologies que afecten la funció cognitiva i el sistema neurològic. L’entitat presta serveis des de Tàrrega i dona cobertura a persones de l’Urgell i comarques veïnes, com ara la Segarra, el Pla d’Urgell, la Noguera i el Segrià.