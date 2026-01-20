SUCCESSOS
Detenen un menor i una dona reincident a Agramunt per intent de robatori i tràfic de drogues
Els Mossos d'Esquadra identifiquen dos sospitosos a Agramunt amb substàncies estupefaents i moneda fraccionada després que l'inquilí els alertés que intentaven entrar a casa seua. Tot i això, tots dos van quedar en llibertat després de declarar
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a una dona de 38 anys amb antecedents i a un menor d'edat per, presumptament, intentar fer un robatori amb força i per tràfic de drogues a Agramunt.
Tot plegat va començar cap a les 3.25h del la matinada entre diumenge i dilluns, quan un veí va trucar als Mossos per alertar que un noi volia entrar a casa seua per la finestra mentre una dona vigilava que no hi passés la Policia al carrer Muralla d'Agramunt.
Acte seguit, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra van anar cap al lloc dels fets i, al carrer Raval de Puigverd, hi van identificar una dona i un jove que coincidien amb la descripció dels sospitosos.
Quan els agents els van aturar, van trobar que a les butxaques del jove "deu embolcalls amb una substància en pols, un embolcall amb marihuana i 65 euros en moneda fraccionada", segons expliquen els Mossos.
Els agents van detenir als dos sospitosos, que després de declarar davant dels Mossos de la comissaria de Cervera van quedar en llibertat.