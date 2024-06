Tredòs vol reconstruir la serradora i fer-la visitable

La indústria de la fusta va ser una activitat clau en l’economia de la Val d’Aran durant el segle XX. La serradora de Bossòst és l’últim testimoni que en queda, però en un futur deixarà de ser-ho. El poble de Tredòs, al municipi de Naut Aran, treballa ara per reconstruir l’antiga serradora coneguda com Ressèc, que va funcionar fins als anys 60 del segle passat impulsada amb aigua del riu Aiguamòg, que desemboca a la Garona. Va ser enderrocat per seguretat el 1985 i l’objectiu de rehabilitar-la és fer-la visitable per ampliar l’oferta turística local.

L’alcalde pedani de Tredòs, Juanjo España, va explicar que l’objectiu és que la maquinària de la serradora pugui posar-se en marxa de forma automatitzada per a usos didàctics, a fi de convertir-la en un atractiu turístic. “És patrimoni històric de Tredòs i es planteja com a oportunitat per enriquir l’interès cultural de la zona”, va explicar.

La serradora es restaurarà perquè pugui funcionar de forma automàtica per a usos didàctics

Aquesta actuació forma part d’un projecte més ampli per estabilitzar els marges del riu Garona al seu pas per Tredòs i que inclou també la creació d’un passeig fluvial. El deteriorament dels murs de formigó que encarrilen el riu al seu pas pel poble amenaça edificis i infraestructures urbanes limítrofes, per la qual cosa es reforçaran les fonamentacions. Per potenciar l’interès turístic de la zona, es projecta també millorar l’accessibilitat i seguretat amb la construcció d’un passeig fluvial per a usos recreatius. Per això es planteja en el marge esquerre del riu un camí empedrat que permeti anar des de l’aparcament que ja hi ha fins a la desembocadura del riu Aiguamòg, mentre que al marge dret s’habilitarà un accés a la cascada al costat del Balcó dels Ossos. Allà es construirà un mirador sobre el mur de la canalització.L’execució de tot el projecte ascendeix a 798.392 euros sense IVA, mentre que la partida més abundant correspon a la recuperació de la serradora (254.900 euros). España va assenyalar que l’execució del projecte està pendent ara de l’aprovació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) al plantejar-se en una zona inundable per la seua proximitat al riu. Confia que part de les obres puguin finançar-se amb ajuts del Puosc.