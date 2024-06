Naut Aran votarà un pla pilot per posar parquímetres en solars de tres pobles del municipi

L’ajuntament de Naut Aran determinarà en el seu pròxim ple l’aplicació d’una taxa a vehicles de visitants forans per aparcar a algunes parcel·les de Salardú, Arties i Garós. En concret, votarà si regula l’estacionament a través de parquímetres només en horari nocturn o durant les 24 hores del dia al considerar aquestes àrees d'estacionament com un servei orientat al turisme que rep la localitat.

En el cas que s’aprovi la segona opció, la tarifa seria d’entre 0,25 i 0,30 euros per hora. Per als vehicles que paguin l’impost de circulació al municipi de Naut Aran, l’estacionament continuarà sent gratuït. En cas d’instal·lar-se els parquímetres, aquests serien els primers a la Val d’Aran.

Les opcions que se sotmetran a votació són fruit d’un estudi encarregat pel consistori l’any passat.

Accessos al medi natural

D’altra banda, el Conselh tornarà a regular aquest estiu els accessos al medi natural a les zones amb més afluència de visitants. Es podrà conèixer l’estat de massificació i fer reserves online per accedir als pàrquings de Varradòs, Artiga de Lin, Aiguamòg, Valarties, la bassa d’Oles i la bassa d’Arres entre el 15 de juliol i el 15 de setembre. El Conselh estudia cobrar 5 euros als no residents de la Val per accedir als esmentats espais.

Bagergue, Arties i Garòs, pobles més bonics d'Espanya

Es dona la circumstància que Naut Aran és el municipi que inclou Arties, Salardú, Gessa, Tredòs, Montgarri i Bagergue. Precisament, tres d'aquests han rebut recentment premis per la seva bellesa i encant.

El juliol del 2019 Bagergue es va coronar com un dels pobles més bonics de l’Estat, un reconeixement que tenen 79 poblacions. L’alcalde pedani, que lalvors era Marc Tarrau, explicava que reivindiquen “ser de poble amb orgull, treballem per mantenir vius aquests petits nuclis rurals i exigim a les institucions una discriminació positiva, perquè crear empreses, negocis i portar riquesa a aquests municipis pugui ser una realitat”.

A banda, l'any 2022 dos pobles més de Naut Aran, Arties i Garòs, van aparèixer a la llista dels pobles més bonics d'Espanya.

Així, tres pobles de Naut Aran ja formen part d'aquest índex, que elabora l’associació dels Pobles Més Bonics d’Espanya.

Aquesta associació té com a principal objectiu posar en relleu i donar veu a zones preferentment rurals i de petits municipis i provar d’implicar diferents administracions perquè els donin suport i en respectin el patrimoni. Al febrer es va analitzar l’impacte positiu que viuen els pobles d’aquesta xarxa, com Bagergue, i el Conselh Generau d’Aran va mostrar el seu interès per veure si altres pobles de la Val podien obtenir aquesta certificació.