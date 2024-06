La CHE enderrocarà les restes del pont del càmping Artigané

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) abordarà pròximament la demolició del pont del càmping Artigané sobre el riu Garona, a Arrós, al terme municipal de Vielha. El càmping està situat al costat de l’N-230 en direcció al Baish Aran i va resultar greument danyat a causa de les riuades de juny del 2013. La Confederació considera que la demolició és necessària per motius de seguretat i va instar els propietaris del càmping a assumir el projecte. Onze anys després de les riuades, el pont continua encara dret i l’organisme de conca haurà d’adoptar la demolició de forma subsidiària.

Aquesta fórmula implica que l’administració es fa càrrec dels treballs davant la no-actuació dels responsables i posteriorment repercuteix el cost en aquells a qui considera que els haurien hagut d’executar. El pont l’havia construït el mateix càmping i servia tant per a vehicles com per a vianants. Amb les riuades va quedar inservible, com tants altres, per culpa dels danys no només de l’aigua sinó del material d’arrossegament que es va arrasar la llera a Arties i a Vielha. Les riuades del 2013 van posar sobre la taula la falta de regularització d’algunes infraestructures situades en zona inundable i d’alguns càmpings, encara en procés de normalització (vegeu el desglossament).