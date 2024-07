Baqueira Beret promou un programa de lloguer d'habitatges per als seus empleats

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els responsables de l'estació d'esquí de Baqueira conscients de les dificultats a les quals s'enfronten els seus treballadors per a trobar allotjament durant la temporada d'hivern, ha buscat solucions per a allotjar-los. L'estació ha dissenyat un sistema que ofereix beneficis tant per a propietaris com per a inquilins. El contracte de lloguer es realitzarà directament amb l'empresa Baqueira Beret, assegurant transparència i seguretat per a totes dues parts. Els habitatges estaran destinats únicament a l'allotjament dels treballadors del Grup Baqueira Beret. Es proposa una durada flexible, ja que els arrendaments poden ser de 5 cinc mesos durant la temporada d'hivern o bé de 12 mesos per a aquells que requereixin allotjament continu.

Un punt important per als arrendadors és el de la responsabilitat davant desperfectes l'assumeix Baqueira Beret. El manteniment anirà també a càrrec de l'estació, assegurant un estat òptim per als inquilins.

Amb aquestes mesures, Baqueira Beret busca facilitar l'accés a habitatge digne per als seus empleats, però també enfortir la comunitat laboral i garantir un entorn segur i còmode per a tots durant la temporada d'hivern.