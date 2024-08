Un Palai entà tot un règne

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Eth Palai de Gèu de Vielha e Mijaran dauric es pòrtes eth 10 de seteme de 1994 e diversifiquèc atau era aufèrta toristica esportiva de tota era Val, coma unica pista de gèu dera província de Lhèida. Era piscina climatizada animèc a fòrça aranesi a apréner a nadar, en un equipament dessenhat entà acuélher es besonhs esportius pendent tot er an e que compdaue tanben damb gimnàs e sauna.

Fòrça causes an cambiat des d’alavetz ena indústria esportiva; enes sòns 30 ans, eth Palai de Gèu s’a modernizat e ei era jòia dera corona deth complèxe esportiu, amassa damb eth Palai d’Espòrts, eth skate park e es pistes de pàdel, eth poliesportiu e eth fronton.Era installacion auec ua grana acuelhuda per part deth public, mès tanben auec de comprométer eth budget der ajuntament deth cap-lòc quan aguest auec d’assumir en 2017 es deutes qu’er equipament auie acumulat jos era gestion dera enterpresa publica Vigesa, ja liquidada.

Hemnes practicant natacion artistica ena piscina deth Palai. - ARCHIU AJUNTAMENT DE VIELHA

De un aute costat, era sua istòria ei mercada tanben pes impressionants moments que viuec en 2016 pendent eth Campionat d’Espanha de Patinatge, a on eth que serie medalha de bronze en 2018 enes Jòcs Olimpics de Pyeongyang, Javier Fernández, se proclamèc campion.Actuauments, aufrís trabalh a enquia quinze persones enes epòques de nauta afluéncia toristica e some uns 900 abonats. Eth sòn foncionament supause eth 17% deth budget municipau, mentre que recep aportacions de 100.000 èuros per part deth Conselh e era Deputacion, en tractar-se d’ua installacion qu’aufrís servici tà tota era val. Entà milhorar-ne era gestion, era Union de Federacions Esportives de Catalonha (UFEC) e eth consistòri trabalhen en un plan de viabilitat en matèria d’inversions, manten e gestion esportiva e comerciau.