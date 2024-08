Descorbir Unha ‘selfie’ a ‘selfie’

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Era localitat d’Unha convide as visitaires a descorbir quauqui des sòns endrets mès emblematics a trauès d’ua rota fotografica de selfies. A collocat entad aquerò diuèrsi supòrts entà telefons mobils hèti damb husta e acèr inoxidable en entorn dera glèisa Santa Eulàlia, era plaça Deth Baile e Eth Cornèr d’Unhòla. Es nomentadi supòrts s’an installat entà facilitar un optim enquadrament en moment de capturar es imatges, damb eth prètzhèt de milhorar era promocion dera poblacion enes hilats sociaus mejançant era sua difusion.

En aguest sens, compden damb ua placa qu’explique eth foncionament deth sistèma acompanhat d’un còdi QR damb informacion sus er entorn en qu’ei plaçat. Era bailessa dera EMD d’Unha, Esther Bruna, expliquèc que “ei ua grana iniciativa entà promòir era localitat a nivèu toristic, atau coma entà conéisher un shinhau mès era nòsta istòria. Se tracte d’ua experiéncia toristica patentada e comercializada pera enterpresa TURS Take your selfie. Aguesta poblacion de Naut Aran ei eth prumèr pòble aranés en somar-se ara iniciativa”. En çò que tanh ara rota, s’inície en Eth Cornèr der Unhòla, en camin que connècte eth pòble damb Salardú. Se tracte d’un emplaçament qu’antigaments ère ua deishalharia, mès que viuec un prigond procès de transformacion enquia devier un espaci verd damb un lòc tà vrespalhar damb barbacòa e ua zòna de vistes panoramiques aUnha. Eth següent punt dera rota ei era glèisa parroquiau de Santa Eulàlia, plaçada en punt mès naut deth pòble. Se tracte d’ua des jòies deth romanic aranés, e que compde damb ua rica istòria e un valuós patrimòni artistic, e que pes sues caracteristiques ei un endret imprescindible entàs amants der art e era istòria. Fin finau, era rota concludís ena plaça Deth Baile, un lòc que sauve un ric passat ena sua arquitectura e qu’antigaments ère ua propietat senhoriau formada per diuèrses bastisses, a on era viuenda principau ère er epicentre dera vida familhau e sociau. Aué dia, aguest espaci istoric s’a reinventat e ei format pera sala sociau deth pòble, qu’aucupe es antigues bòrdes e eth palhèr; ua zòna verda; eth pati a on se dèishe secar eth Taro d’Unha, que se creme era net de Sant Joan e eth Musèu dera Nhèu, localizat ena viuenda senhoriau. En çò que tanh ad aguest darrèr equipament, forme part deth Hilat de Musèus dera Val d’Aran, gestionat peth Conselh, e ei dedicat ara nhèu e ara sua importància ena cultura aranesa, a on es visitaires pòden descorbir es antigues tecniques entà profitar-la.