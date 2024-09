Aran aprova un pla per construir habitatges públics per a temporers i joves a Baqueira

El lloc on està prevista la construcció dels habitatges públics.Urbanisme d'Aran

La Comissió d'urbanisme d'Aran ha aprovat aquest divendres un pla que permetrà la construcció d'habitatges públics per a temporers i joves al nucli de Baqueira, al municipi de Naut Aran. Es destinaran a cobrir les necessitats dels treballadors temporals de l'estació d'esquí de Baqueira Beret i també dels joves amb dificultat per emancipar-se. El Pla preveu edificis de planta baixa, una i dues plantes, amb un nombre màxim de 60 unitats d'allotjament. La manca d'habitatges ha provocat la proliferació d'autocaravanes. L'ajuntament ha prohibit l'estacionament d'aquest tipus de vehicles a qualsevol espai del municipi des de la passada temporada d'esquí. És per això que l'ajuntament ha impulsat el pla especial urbanístic.

Els terrenys es troben en una posició estratègica tant pel que fa al seu accés al transport públic, com de proximitat a l'estació d'esquí de Baqueira Beret, segons el govern aranès. La ubicació triada permet disminuir la mobilitat privada atès que l'allotjament se situarà allà on es produeix majoritàriament l'activitat dels treballadors temporers, principalment a l'hivern però també a l'estiu amb la creixent desestacionalització de l'activitat de l'estació d'esquí.

La proposta s'ha valorat positivament quant a la voluntat de l'ajuntament de Naut Aran de promoure la implantació d'equipaments que donin resposta a les necessitats d'allotjament del seu municipi, avançant cap a un territori socialment més sostenible.