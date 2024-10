Previst un 60% de reciclatge damb eth nau pòrta a pòrtaUn 25% mès ena prumèra fasa, qu'includís a grani productors || Eth nau sistèma non arribarà as ciutadans enquia 2026

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Er indèx de remassada selectiva de residus en Aran siguec en 2023 de sonque un 35,6%, segontes donades dera Agéncia Catalana de Residus. Se tracte dera dusau chifra mès baisha de Catalonha (46,7%) sonque per dauant dera Cerdanha (27,2%). Damb eth nau sistèma de remassada mixte, que combinarà eth pòrta a pòrta e contienedors jos clau, començarà a desplegar-se pendent eth prumèr semestre de 2025 entà grani productors coma otèls, restaurants o supermercats, eth Conselh demore disparar era chifra enquiath 60%. Atau ac assegurèc aguesta setmana eth conselhèr de Gestion Ambientau, Oriol Sala, dempús dera signatura deth contracte de residus damb era enterpresa FCC, adjudicatària deth servici per un periòde de ueit ans, prorrogables enquia dus mès. Sala expliquèc que “eth pròplèu mes començaram a trabalhar damb era enterpresa entà desplegar eth servici pòrta a pòrta a grani productors abans deth pròplèu ostiu e, parallelaments, elaboraram campanhes informatives e de sensibilizacion”. En aguest sens, confirmèc qu’era dusaua fasa deth sistèma, qu’afectarà ara ciutadania, non arribarà coma minim enquia 2026, e ahigec que “segontes es donades qu’auem, sonque damb eth pòrta a pòrta a restaurants e otèls, motor economic dera Val, dispararíem er indèx de reciclatge ath 60%”. Era normativa europèa estipule qu’eth volum de separacion de residus municipaus aurà d’arténher aguesta chifra en 2030. Ath sòn torn, Miquel Àngel Quero, director dera delegacion Catalonha II de FCC, assegurèc que “assomim eth rèpte damb fòrça illusion e aportaram es nòsti mès de 50 ans d’experiéncia entà milhorar es percentatges de remassada selectiva en Aran”. “Eth cambi d’imatge serà radicau, mès demanam un shinhau de temps tà que se nòten es milhores”, diguec.

Un contracte per valor de 32 milions que siguec recorrut

Eth concors entara remassada de lordèra en Aran a estat adjudicat per un totau de 32 milions d’èuros. Contemple autant era gestion integrau dera remassada coma era evacuacion de residus e compaginarà era remassada pòrta a pòrta damb ièrles de contenedors jos clau. Era sua adjudicacion demorèc paralizada en passat mes per un recors dauant eth Tribunau Catalan de Contractes pes enterpreses José Antonio Romero Polo e Transports e Ribagorçana Barba. Eth passat 13 de seteme eth recors siguec desestimat en concludir eth tribunau que non existien honaments sòlids enes allegacions, qu’assegurauen incumpliments enes requisits per part de FCC.