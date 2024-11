Eth torisme de pesca genère un trabalh dirècte per cada visitaire

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Era Val d’Aran ei un des grani beneficiadi der aument deth torisme de pesca esportiva de luxe. Es guides qu’aufrissen aguestes experiéncies an vist enes darrèrs ans un aument ena demanda des sòns servicis, especiaument per part deth public internacionau, çò qu’afavorís ath sòn torn ath sector dera ostalaria locau en contribuïr aguesta activitat ara desestacionalizacion toristica, pr’amor qu’era sua demanda se concentre en primauera e tardor, quan es condicions tà pescar salmonids en Pirenèu son optimes.

“Per cada torista que visite eth Pirenèu dera man d’un guida se cree un lòc de trabalh dirècte”, explique Adrián Satué, qu’ei ath frònt dera agéncia Viajes Pesca Mosca. Se tracte d’ua enterpresa aragonesa especializada en experiéncies de guidatge de naut nivèu tà pescar en arrius e lacs pirenencs, fòrça d’eri ena Val d’Aran, a on tanben se paquetizen experiéncies d’elipesca, qu’includissen aproximacions en elicoptèr. “Ei ua activitat qu’atrè fòrça a un torisme de qualitat dauant de d’autes activitats de masses”, assegure Satué, qu’ahig que “cada viatge auem mès clients de d’auti païsi coma Alemanha, Olanda o Republica Chèca”. Eth prètz d’ua experiéncia d’elipesca, qu’includís quate jornades de pesca guidada -des quaus dues son damb elicoptèr- e cinc nets ena Val d’Aran e eth Sobirà, se place ath torn des 1.650 € per persona, dietes apart. “Non sonque hèm acompanhaments, mès transmetem bones practiques ambientaus e tostemp retornam es pèishi ar aigua”, detalhe Satué. Aguest enfocament non sonque protegís es arrius e lacs dera Val d’Aran, mès tanben refòrce era imatge deth territòri coma un destin toristic comprometut damb era sostenibilitat e era conservacion deth miei ambient.

Ena madeisha linha, era creishenta popularitat d’aguest tipe de torisme tanben a incentivat era creacion de naues infraestructures, er enfortiment des hilats de guides locaus e era expansion dera aufèrta d’activitats complementàries.