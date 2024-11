Nul bastiment de viuendes sociaus ena Val en dètz ans

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Era Val d’Aran a registrat un bastiment nul de pisi sociaus entre es ans 2013 e 2023, segontes donades dera secretaria de Viuenda dera Generalitat, que tanben mòstren qu’en madeish lapse de temps s’an lheuat 657 viuendes en territòri. Es darrères viuendes damb proteccion oficiau que se bastiren sigueren en an 2012 en Vielha e Mijaran, quan se registrèren un totau de 20 naues viuendes protegides. En cas de Les, cau retrocedir enquiar an 2005 entà trapar-les, quan se’n registrèren dètz, mentre qu’ei de besonh arribar enquiar an 2003 tà trapar-les en municipi de Naut Aran, quan se finalizèren 18 viuendes en Arties. Ena rèsta de municipis dera Val non i a registradi naui pisi sociaus, coma minim, des der an 2002, a on arriben es donades facilitades peth Govèrn, mentre qu’eth 31 de deseme de 2023 constauen 82 sollicitants de viuenda de proteccion oficiau en conjunt deth territòri, des quaus 78 en Vielha e Mijaran, dus en Les e d’auti dus en Naut Aran.

En madeish lapse de temps en qu’eth bastiment de pisi sociaus a ludit pera sua manca o pòga preséncia, eth territòri a experimentat un notable creishement immobiliari, en tot comparar-lo damb d’autes comarques de Lhèida.

En concrèt, s’an registrar 657 naues viuendes, en tot demorar era Val sonque per darrèr deth Segrià (2.772) e en tot acaparar eth 12,47% des naui bastiments ena demarcacion, a on se’n registrèren 5.266. Mès dera mitat d’aguestes (340) sigueren en Naut Aran, a on se trape era estacion d’esquí de Baqueira-Beret. En cas de Vielha e Mijaran, a on se trape eth cap-lòc, s’an registrat 307 bastiments; en Les, un e en Arres, dus. Dauant d’aguesta situacion, qu’agrèuge era problematica dera manca de viuenda assequibla ena Val d’Aran, diuèrsi ajuntaments trabalhen a dia d’aué en projèctes pròpris tà abilitar naues viuendes enes sòns municipis, ath viatge qu’estúdien cedir terrens ar Incasòl tà impulsar naui bastiments tad aguest prètzhèt concrèt.