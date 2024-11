La síndica d’Aran demana actuacions “contundents” per la crisi de l’habitatge a la Val

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha aprofitat la seua compareixença al Ple del Parlament de Catalunya d’aquest dijous per exigir “una actuació contundent de les administracions competents, també del Conselh Generau d’Aran” per fer front a l’actual crisi de l’habitatge. En aquest sentit, ha detallat que a la Val només hi ha un 36% d’habitatges disponibles per a persones o famílies que hi viuen de forma habitual per acabar defensant que “no n’hi ha prou amb aprovar lleis” sinó que també “cal garantir que s’apliquen”. Quant al model de finançament, demana un model propi i ha proposat “no continuar depenent exclusivament del que rep de la Generalitat” i fer del govern aranès “una administració responsable per obtenir els recursos necessaris”.

Vergés ha dit que la manca d’habitatge “assequible i digne” representa, ara per ara, un dels reptes més importants per l’Aran. Així, ha demanat poder desplegar tot el potencial de competències que contempla la Llei de Règim Especial de la Val i, a més, que una part dels 50.000 habitatges públics que es preveuen construir de cara al 2030 es destinin a zones rurals i de muntanya “per no augmentar el desequilibri territorial”.

La síndica ha apuntat que l’impacte de la proliferació “incontrolada” de pisos d’ús turístic és una de les qüestions “més urgents a resoldre”, tenint en compte que aquest és un dels motius principals de la manca d’accés a l’habitatge. Sobre aquest àmbit, la majoria de grups parlamentaris han defensat la necessitat d’introduir més mecanismes per aconseguir regular el mercat.

Pel que fa a la proposta del model de finançament, Vergés ha defensat que plantejament que han fet arribar a la Generalitat “hauria d’aportar estabilitat i transparència”, alhora que “garantir de manera efectiva la capacitat d’autogovern”. En aquest sentit, ha detallat que han decidit amb la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, definir la proposta durant l’any 2025.

Vergés també ha parlat de la necessitat d’invertir en infraestructures, com ara a la carretera C-28 que depèn de la Generalitat, o en un centre cultural per potenciar la llengua i cultura pròpies de la Val. Precisament, en aquest àmbit, ha reiterat la importància de l’aranès com eix vertebrador de la seva identitat i ha demanat que tingui més presència als mitjans de comunicació, també als d’àmbit estatal.

Representació directa al Parlament

Una altra de les reivindicacions reiterades per la síndica aranesa ha estat la d’aconseguir que el Parlament de Catalunya tingui una representació directa de la Val d’Aran. Així, ha defensat que “no és només una qüestió de respecte a un territori singular dotat de singularitat històrica, institucional, política, lingüística i cultural de Catalunya” sinó també una manera de garantir la presència de l’aranès a la cambra.

Després de la seva intervenció, en declaracions als mitjans de comunicació, Vergés també ha explicat una altra de les demandes de l’Aran, que passa perquè el Conselh Generau deixi de ser considerat com una administració local, ja que l’ens gestiona competències de caire autonòmic. La síndica ha assegurat que la situació actual els fa “arribar gairebé al col·lapse jurídic i administratiu” de la institució.