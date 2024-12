Mercat de material de muntanya usat a Arties

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 180 participants exposen articles al Mercat de Material de Muntanya de Segona Mà d’Arties, que aquest any celebra el seu desè aniversari (va començar fa onze però descompten l’any de la pandèmia). “Ja no és un mercat de material usat”, explica el seu organitzador, Ariel García, que va assenyalar que “vam començar amb la idea de reciclar material que es deixava d’utilitzar, però des de la tercera edició vam fer un salt de qualitat”. L’esdeveniment se celebra des d’ahir fins diumenge en una sala municipal d’Arties. Divendres va rebre centenars de visitants. Els participants s’inscriuen per internet, porten els articles i diumenge cobren els diners o en material.