El Govern preveu destinar al Conselh Generau 39,2 milions d’euros, un 19% més respecte l’any 2024

Govern i Conselh Generau d’Aran han celebrat la Comissió Bilateral presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau. El conseller ha dit que s'obre una “nova etapa de relacions” amb l’Aran i ha destacat el vistiplau de la Comissió Bilateral a l’Acord de Finançament per l’any 2025, amb una previsió de dotació de 39,2 milions d’euros, un 19% més respecte del Fons de l’any 2024 que ja estava prorrogat de l’any anterior. Aquesta nova etapa estarà marcada pel “reconeixement de la singularitat de l’Aran i l’impuls del seu autogovern i de la seva llengua pròpia, l’aranès”, ha manifestat Dalmau. Les dues institucions han acordat una declaració conjunta de reconeixement de la singularitat d’Aran i el desenvolupament del seu autogovern.

En aquest Fons s’inclouen 200.000 euros destinats al foment i promoció de l’aranès que es van aprovar en l’anterior legislatura. Per la síndica d’Aran l’aranès "és una prioritat" i el més important és que es parli a l'Aran i per fer-ho necessiten recursos.

Generalitat i Conselh Generau s’han compromès a iniciar un procés que compti amb la participació d’ambdues parts que determini les necessitats pressupostàries i recursos administratius per tal "de fer factible l’aprovació d’un nou model de finançament d’Aran abans de finalitzar el 2025".

Taula d’Habitatge de l’Aran

Per la síndica l’habitatge “és un dels reptes més importants que hi ha al país” i per aquest motiu han constituït la Taula de l’Habitatge. Vergés ha demanat al conseller Dalmau que el nou programa d’habitatge públic de Catalunya que el Govern vol desenvolupar tingui en compte la singularitat de l’Aran i tot el Pirineu.

En el cas de l’Aran, la falta d’habitatge ve condicionada per l’alta demanda d’habitatge turístic i la falta d’oferta perquè la població s’arreli al territori. Per això, la comissió bilateral ha acordat constituir la Taula d’Habitatge de l’Aran per impulsar conjuntament mesures per promoure habitatge públic a la Val.

Reconeixement de la singularitat i l’autogovern

En el text de la declaració conjunta de reconeixement de la singularitat d’Aran i el desenvolupament del seu autogovern, Generalitat i Conselh Generau es comprometen a treballar de manera conjunta per establir els mecanismes necessaris perquè el Conselh pugui desenvolupar “amb garanties i solvència la seva competència plena” en tots els àmbits d’acord amb les normatives vigents, respectant la seva posició singular i la seva capacitat d’autogovern.

Dalmau ha parlat de “nova relació d’aliança” amb el govern d’Aran i ha dit que el reconeixement singular s’ha de poder abordar des del punt de vista polític i jurídic.