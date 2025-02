Rotes de montanha mès segures gràcies ara realitat aumentada

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Eth projècte Guarda+ revolucione era forma d’interactuar damb er entorn naturau e culturau dera Val d’Aran mejançant er usatge de tecnologies innovadores coma era realitat aumentada, era realitat virtuau e era connectivitat 5G. Impulsat per institucions coma eth Conselh, Mobile World Capital Barcelona e i2Cat, e desvolopat pera enterpresa Arantec, especializada en telemetria e hilats de sensors inalambrics, era pròva pilòt d’aguest projècte explòre aplicacions autant entara seguretat ena montanha coma entath torisme de natura e era difosion deth patrimòni. Un des aspèctes mès innovadors ei era analisi dera viabilitat tà mostrar es donades deth Butletin de Perilh de Lauegi (BPA) qu’elabòre eth Centre de Prediccion de Lauegi deth Conselh damb realitat aumentada. Aguesta foncion permeterie as usatgèrs visualizar era prediccion en temps reau directaments sus eth terren a trauès des sòns dispositius mobils, des d’un ordenador o mejançant lunetes de realitat virtuau tà planificar rotes de forma mès segura. Er objectiu ei eth de milhorar era experiéncia der usatgèr respècte as metòdes tradicionaus de consulta. Era plataforma tanben facilite er accès a informacion meteorologica en temps reau, çò que milhore era seguretat pendent es activitats de montanha, a trauès dera connexion damb sensors collocadi estrategicaments en territòri. Un aute aspècte a destacar ei eth gran numèro d’experiéncies immersives tà difóner eth patrimòni culturau e naturau dera Val. Es usatgèrs pòden explorar rotes de senderisme, monuments e punts d’interès culturau mejançant visites interactives en 3D sense botjar-se de casa. En orientar eth dispositiu mobil entà un lòc especific, era pantalha desplègue informacion sus era istòria, curiositats e donades relevantes der entorn, sense besonh de descargar aplicacions addicionaus, gràcies ara velocitat deth hilat de comunicacions 5G. Entre es experiéncies immersives que dejà pòden gaudir-se, i a ua visita ath Musèu dera Nhèu; recorruts guidadi pes glèises Sant Andrèu e Sant Miquèu o eth Camin dera Bruisha.