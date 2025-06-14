Vint-e-quate votzes a concors
Era prumèra edicion deth certamen de musica en aranés Aranvision aurà 16 participaires adults e ueit menors d’edat. Aurà quate cançons inedites e era rèsta seràn adaptacions
Vint-e-quate votzes en aranés competiràn ena prumèra edicion deth concors musicau Aranvision, organizat peth Conselh Generau d’Aran entà fomentar era produccion culturau en lengua aranesa. Atau ac auancèc era administracion aranesa, que precisèc que i aurà 16 participaires ena categoria d’adults e ueit ena de menors d’entre es 10 e es 17 ans. En çò que tanh as cançons, quate seràn composicions inedites, mentre qu’era rèsta seràn adaptacions de tèmes dejà existenti. Era gala finau deth certamen se celebrarà en marc deth hestau culturau TerSon, eth son dera tèrra, laguens des actes prealables ara Hèsta d’Aran, eth pròplèu dia 17 de junh.
Eth tèrme tà presentar cançons a concors finalizèc hè lèu un mes e, des d’alavetz, era organizacion a verificat qu’es participaires s’ajustèssen as condicions dera convocatòria. Aguestes exigien des d’un corrècte usatge der aranés enquia un contengut liure de “lenguatge ofensiu o qu’incite ara violéncia, racisme, xenofòbia, omofòbia, violéncia masclista o quinsevolha auta manifestacion que poguen atentar contra era igualtat e es drets umans” (veir desglòç). Es interessadi podien participar de forma individuau, o ben en grops d’enquia sies integrants, en tot includir cantants, musics e dançaires.
Aguest certament, que forme part des iniciatives culturaus deth Conselh, ei concebut entà devier en un espaci creatiu que pogue visibilizar e refortilhar era lengua pròpria deth territòri en airau musicau. Ei ua meta qu’an persutat pendent ans diuèrsi artistes locaus, qu’an acuelhut des dera reivindicacion dera tradicion enquiara modernitat. Era scena musicau dera Val d’Aran a entre es sòns referents a Alidé Sans, qu’a portat ar aranés a scenaris internacionaus; Bramatopin, damb Paco Boya, que modernize eth repertòri tradicionau, e es Corbilhuèrs, musics e investigadors dera cultura populara.
Aranvision se some a d’auti concorsi qu’eth Conselh Generau a organizat entà refortilhar era preséncia publica der aranés en diuèrsi airaus que van des der audiovisuau enquias hilats sociaus. Mentre qu’aguest certament a coma objectiu fomentar er usatge e era promocion der aranés a trauès dera musica, un aute concors dedicat ara creacion de cuertmetratges compde damb 25 participaires repartidi en cinc categories, qu’includissen escolars des d’infantil enquia bachelierat e cicles, associacions e particulars. Mens responsa a arrecebut ua competicion de vidèos en hilat sociau TikTok, que sonque a amassat quate participaires.
Assessorament lingüistic entàs participaires ena competicion
Hèr un usatge corrècte der aranés ei ua des condicions basiques autant d’Aranvision coma de d’auti concorsi convocadi peth Conselh entà refortilhar era produccion culturau en aguesta lengua. Tà complir era exigéncia de “qualitat e rigor lingüistic” qu’establís era convocatòria deth certament musicau, era administracion aranesa a metut a disposicion des participaires un servici d’assessorament en aguestes matèries.
“Es participaires poiràn sollicitar ua consulta entara correccion des letres en aranés ath departament de Cultura e Lengua deth Conselh Generau”, establien es clausules deth concors, qu’instaue as competidors a demanar cita prealabla tà arrecéber aguest assessorament abans d’amiar a tèrme era inscripcion en certament. Ua auta condicion deth hestau ei que non podien presentar-se composicions exclusivaments instrumentaus.