La síndica d'Aran reclama "un finançament just i estable" i un "autogovern fort i útil" durant la Hèsta d'Aran
El conseller Dalmau diu que el Govern està "compromès" amb el reconeixement jurídic i administratiu del Conselh Generau
La síndica d'Aran, Maria Vergés ha aprofitat l'acte institucional de la Hèsta d'Aran per reclamar al Govern "un finançament just i estable", que es reconegui la singularitat "política, jurídica i administrativa" del Conselh Generau per mantenir un "autogovern fort i útil" i mantenir "la lleialtat, col·laboració i respecte institucional" necessari entre totes les administracions. A l'acte institucional hi ha assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau qui ha dit que el Govern està "plenament compromès" amb el reconeixement jurídic i administratiu del Conselh Generau. Durant la Hèsta s'ha atorgat el Premi 17 de Juny al Freerider, Aymar Navarro, per ser una figura de referència a la Val i un ambaixador de l'Aran.