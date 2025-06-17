SEGRE

La síndica d'Aran reclama "un finançament just i estable" i un "autogovern fort i útil" durant la Hèsta d'Aran

El conseller Dalmau diu que el Govern està "compromès" amb el reconeixement jurídic i administratiu del Conselh Generau

El conseller de Presidència, Albert Dalmau i la síndica d'Aran, Maria Vergés, ballant danses araneses durant la Hèsta d'Aran.

El conseller de Presidència, Albert Dalmau i la síndica d'Aran, Maria Vergés, ballant danses araneses durant la Hèsta d'Aran.Marta Lluvich / ACN

La síndica d'Aran, Maria Vergés ha aprofitat l'acte institucional de la Hèsta d'Aran per reclamar al Govern "un finançament just i estable", que es reconegui la singularitat "política, jurídica i administrativa" del Conselh Generau per mantenir un "autogovern fort i útil" i mantenir "la lleialtat, col·laboració i respecte institucional" necessari entre totes les administracions. A l'acte institucional hi ha assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau qui ha dit que el Govern està "plenament compromès" amb el reconeixement jurídic i administratiu del Conselh Generau. Durant la Hèsta s'ha atorgat el Premi 17 de Juny al Freerider, Aymar Navarro, per ser una figura de referència a la Val i un ambaixador de l'Aran.

