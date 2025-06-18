El Conselh traslade a un paom ‘lhòco’ ath Pirenèu orientau pera sua agressivitat
“Les nomenten paoms lhòcos perqué an quate viatge eth nivèu de testosteròna normau”, explique Nuria Foces, veterinària deth Centre de Cria deth Paom de Castelha e Leon. Amassa damb agents de Miei Ambient deth Conselh Generau, a estudiat es moviments d’un exemplar de paom qu’estranhament circulaue per camins d’Aran e s’auie mostrat agressiu damb caminaires e ciclistes. Fin finau l’an trasladat ath Pirenèu orientau, a on “lèu i demoren dus mascles e en d’autes vals i a diuèrses femelhes, en tot demorar qu’acaben copulant” e era espécie garantize era sua continuitat, manifestèc Ivan Afonso, responsable de Miei Ambient deth Conselh.
Ahigec qu’eth desplaçament deth paom aurà de hèr-se luenh perque se se hè “a mens de 20 quilomètres, acabe per tornar ath lòc d’origina”, relatèc en declaracions a TV3. En parallèl, era equipa deth entre de Castelha e Leon a profitat era sua estada en Aran tà remassar mòstres de seme de paoms mès facils de capturar tà magazemar-les en un banc e “assegurar-mos de mantier era genetica”, senhale Alberto Gómez. Er objectiu mès endauant serà que pogue contribusir a refortilhar es poblacions ena sèrra Cantabrica e en Pirenèu. Eth paom ei protegit des des ans 90.