Pagar 3.500€ per caçar un isard amb arc Pirineu de Lleida: els alts preus que els portals de luxe ofereixen per aquestes "experiències"
Els preus oscil·len entre els 2.000 i els 3.500 euros
Algunes empreses ofereixen experiències de luxe com la caça amb arc d’un isard al Pirineu de Lleida, a altituds de 1.500 a 2.500 metres, per 3.500 euros. “Si no s’aconsegueix abatre l’animal s’abonarà (per) el dia de caça 250 €, el mateix preu que té el dia extra de caça”, assenyala la proposta. L’oferta inclou dos jornades.
N’hi ha altres de 2.500 euros amb arma de foc per a un mascle representatiu i de 2.000 per a una femella, en aquest cas també amb arc, que només inclouen un dia. La jornada de caça de la daina surt per 850 €, amb un suplement de 10 € a partir del segon exemplar.
Marc Codinas