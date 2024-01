“És un honor dirigir la joia de la corona de la cultura a Ponent”

detail.info.publicated J. B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’activista cultural i actual president d’Òmnium Cultural Lleida-Ponent, Andreu Vàzquez, es va estrenar ahir com a nou director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la diputació de Lleida després de superar el concurs públic per accedir al càrrec, com va avançar SEGRE el mes passat. “És un honor i un gran plaer dirigir la joia de la corona de la cultura a Ponent”, va destacar tot just aterrar a la seu de l’IEI, a l’històric edifici de l’antic Hospital de Santa Maria, on va ser rebut pel president de la Diputació, Joan Talarn, i la vicepresidenta i responsable política de l’IEI, Estefania Rufach. Talarn va destacar que “es van presentar diversos candidats al càrrec, però hem valorat sobretot tres requisits que Vàzquez compleix amb escreix: el seu coneixement de l’àmbit cultural de Lleida, la seua tasca en favor de la llengua i la cultura catalanes i també la seua experiència en el funcionament de l’administració pública com a secretari municipal fins ara”. Llicenciat en Dret i amb postgraus d’Administració i Contractació Pública, Vàzquez ha exercit de secretari municipal a Sidamon, Barbens i la Granja d’Escarp. Una dedicació professional que ha deixat ara en comissió de serveis, mentre que “caldrà veure com i fins a quin grau la direcció de l’IEI requerirà una dedicació que faria difícil compatibilitzar-la amb la presidència a Òmnium”. De tota manera, Vàzquez va comentar sobre això que el seu possible relleu al capdavant de l’entitat cultural “serà el més còmode possible, sense necessitat de ser immediat”.

El nou director de l’IEI –càrrec vacant des del mes de juny passat, després de la dimissió de Joanjo Ardanuy– va assegurar que un dels puntals del seu treball seguirà sent la promoció i difusió del català i l’occità: “La llengua és la meua mania fonamental, necessita recursos i la implicació de tots per al seu futur.” Així mateix, va assenyalar que “l’IEI ha de continuar sent un motor de generació de cultura per a tota la gent del territori i perquè els productors culturals puguin fer arribar la seua obra per tot Ponent”. Vázquez va concloure que “la cultura és un gran motor de transformació social, que ha d’estar al servei del ciutadà”.

A punt les obres de la 2a planta de l’IEI, que s’activarà en un mes

La tercera fase de les obres de restauració de la seu de l’IEI (un projecte que va començar a finals del 2013), a la segona planta de l’antic Hospital de Santa Maria, ja està acabada i ara es treballa en el mobiliari de les dependències, va confirmar ahir la vicepresidenta de la institució, Estefania Rufach. “En qüestió d’un mes tornaran molts dels treballadors que des d’aleshores es van traslladar al complex de la Caparrella”, va assegurar Rufach. Això sí, de moment la reobertura de la biblioteca-hemeroteca es farà esperar davant de la complexitat del trasllat de llibres i documents i per la seua seguretat. Rufach va afegir que el servei de consulta està obert però només a petició personal dels interessats. D’altra banda, el president de la Diputació, Joan Talarn, va afirmar que “a l’IEI volem obrir una nova etapa de simplificació administrativa i reducció de la burocràcia”.