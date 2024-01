Plega el president de Junts a Ponent, Eloi Bergós

El president de Junts per Catalunya a les comarques de Ponent, Eloi Bergós, ha presentat aquest dimecres la seva renúncia al càrrec per motius personals. Ha estat president del partit a Lleida des de la seva constitució, l'any 2020, un càrrec que ha compaginat amb l'alcalia de Penelles (Noguera), i en els passats quatre anys, també com a diputat a la Diputació de Lleida.

Bergós creu que es tracta d'un "bon moment" per fer el relleu al càrrec ja que s'ha aconseguit "vertebrar territorialment" el partit arreu de les comarques i els municipis de Ponent. En aquest sentit, considera que la formació s'ha consolidat després d'un cicle complet d'eleccions al Parlament, municipals i al Congrés.

En un comunicat difós pel partit, s'apunta que la renúncia ja s'ha presentat a l'executiva de les terres de Lleida i que es presentarà formalment a l'executiva nacional juntaire dilluns. A partir d'aquí, està previst obrir en les pròximes setmanes un procés d'eleccions per a la designació d'un nou president i la nova executiva que l'haurà d'acompanyar a la vegueria de Ponent. Junts preveu proporcionar en els propers dies detalls sobre el termini de presentació de candidatures i el calendari del procés electoral.

En una carta dirigida a la militància de Junts, Bergós ha expressat el seu agraïment pel suport rebut durant la seva gestió. Ha destacat la importància del treball col·lectiu i l'aportació dels membres en la construcció del projecte polític del partit. Bergós també ha volgut agrair a la presidenta de la formació, Laura Borràs, i al secretari general Jordi Turull, la confiança que li han dipositat durant tot aquest temps i ha assegurat que ha estat un "privilegi" servir al president Puigdemont i "col·laborar en la construcció d'un futur millor per a tots i totes".

Bergós s'ha compromès a continuar col·laborant amb el partit, tant des de la seva posició com a militant de base, com des de l'alcaldia de Penelles, i a mantenir el seu compromís amb la independència de Catalunya i el progrés de país.