J. Bayona, candidat a dos Oscars

La sociedad de la nieve, del català Juan Antonio Bayona, i Robot Dreams, del basc Pablo Berger, van conèixer ahir la nominació en la 96 edició dels Oscars, en les categories de millor pel·lícula internacional i millor cinta d’animació, respectivament. El film de Bayona, que explica la història de la coneguda com a “tragèdia dels Andes”, l’accident del 13 d’octubre del 1972 de l’avió que traslladava un equip de rugbi des de Montevideo a Xile, opta a més a l’Oscar al millor maquillatge i perruqueria per a Ana López-Puigcerver, David Martí i Montse Ribé.

És la primera vegada que Bayona és nominat per als premis de l’Acadèmia de Hollywood, per la qual cosa, després de conèixer la notícia, va confessar la il·lusió que li fan les dos nominacions i va confessar que, “no he processat que estic als Oscars; guanyis o perdis costa una mica processar tot el que has viscut”.També és la primera ocasió que Berger aspira a emportar-se una estatueta i ho fa per la seua delicada adaptació de la novel·la gràfica homònima de la nord-americana Sara Varon sobre la història d’un gos que, per no sentir-se sol, decideix comprar-se un robot que converteix en el seu millor amic. El cineasta bilbaí va confessar la seua felicitat per aconseguir la nominació amb Robot Dreams en una categoria en la qual competirà amb Elemental, Nimona, Spider-man: cruzando el multiverso i El chico y la garza, l’última pel·lícula de Hayao Miyazaki amb qui Berger va confessar estar “emocionat” de compartir categoria.Quant a les grans favorites, la cinta Oppenheimer, del cineasta britànic Christopher Nolan, va complir els pronòstics aquest dimarts i liderarà la carrera cap a la 96 edició dels Oscars amb 13 nominacions, seguida de Poor Things, del grec Yorgos Lanthimos, amb 11 candidatures i Los asesinos de la luna, la tornada de Martin Scorsese a Hollywood, que es va emportar 10 mencions i que permet al director fer història dels premis de Hollywood a l’aconseguir la seua desena nominació en aquesta categoria, superant Steven Spielberg amb nou, i convertint-se en el cineasta viu amb més nominacions. Només el difunt William Wyler, amb 12, el supera. També ha fet història Lily Gladstone, que precisament amb el seu treball a Los asesinos de la luna es converteix en la primera nadiua americana a ser nominada al premi a la millor actriu protagonista. Per la seua part, el fenomen comercial Barbie, de Greta Gerwig, va haver de conformar-se amb vuit nominacions després d’una temporada de premis en què ha flaquejat en els més importants. La gala d’aquest any, que tindrà lloc el proper 10 de març al teatre Dolby de Los Angeles i serà presentada de nou per Jimmy Kimmel, decidirà qui és el millor director, un apartat en què no competeixen ni Greta Gerwig de Barbie ni Alexander Payne de Los que se quedan.