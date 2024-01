Una dècada de l'Espai Orfeó

El 24 de gener del 2014 s’inaugurava la segona fase de la seu de la Fundació Orfeó Lleidatà, el vestíbul i un auditori sala polivalent amb el nom d’Espai Orfeó al carrer Sant Martí. Es tractava d’un equipament que donava una nova dimensió a l’entitat i que obria definitivament les portes a la ciutat. Deu anys després, aquest espai cultural s’ha consolidat com una sala de referència al territori, especialment quant a la música en viu.

Els actes de commemoració d’aquesta primera dècada van tenir lloc ahir des de les 17.00 omplint de música el vestíbul amb l’actuació de diverses agrupacions i combos moderns. Més tard, a les 19.00, va començar l’aniversari en si, una celebració participativa que va donar veu a totes i tots els que d’una o una altra forma han participat en l’entitat al llarg d’aquesta primera dècada. Finalment, igual que ho van fer a l’acte d’inauguració de l’any 2014, l’Espai Orfeó va tornar a comptar amb l’actuació del Cor Jove i el Cor de l’Orfeó Lleidatà.El primer concert de la temporada que va acollir l’Espai Orfeó va ser una memorable actuació de Maria de Mar Bonet el dia 7 de febrer del 2014. Des d’aleshores i fins ara, s’ha programat un total de 240 concerts i espectacles, 192 activitats culturals, i hi han passat unes 35.000 persones. La interdisciplinarietat ha estat un dels puntals on, a més de la música, les arts escèniques han tingut un paper important amb activitats i espectacles de teatre, dansa, circ o màgia, i també altres disciplines com ara les lletres i les arts visuals.Entre la programació actual destaquen diversos cicles com el Jazz Cava, Vesprades, Curtcircuit o el Circuit Folc. A més a més, també festivals propis i externs com l’Interfado, Ponent Roots, JazzTardor o la Fira de Titelles.