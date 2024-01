Les Kol·lontai, amb Meritxell Gené, obren el Barnasants

El Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat va estrenar ahir el 29 Festival Barnasants amb el nou espectacle de Les Kol·lontai, Germanes de frontera. Es tracta d’una proposta de reivindicació feminista de la mà de Sílvia Comes, Ivette Nadal i la lleidatana Meritxell Gené, que repeteixen el format que les va unir a l’escenari fa ara set anys en aquest mateix certamen. La posada en escena converteix les seues cançons en un contrapès al discurs de l’extrema dreta o al masclisme i vol ser un altaveu de les proclames dels drets de les dones.

Les tres artistes es van unir per primera vegada el 2017, en aquella ocasió pel centenari de la revolució bolxevic, que va permetre que Aleksandra Kol·lontai es convertís en la primera dona ministra i ambaixadora de la història. Aquell concert especial es va acabar convertint en una gira de més de trenta actuacions per tot el país i el 2018 el disc Cançons Violeta. “Hem treballat les lletres de moltes escriptores, com Maria-Mercè Marçal, Marta Pessarrodona, Alda Merini o Frida Kahlo, que serveixen de guia per entendre millor en quin punt es troba avui el feminisme”, va apuntar Sílvia Comes. El Barnasants s’allargarà fins al maig amb un centenar d’actuacions, entre les quals les de Renaldo & Clara i Alidé Sans el 10 de març.