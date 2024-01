Concert juvenil punk als Bucs d'Assaig de la Bordeta

Els Bucs d’Assaig, a la Bordeta de Lleida, van acollir divendres a la tarda un concert juvenil de música punk, com a cita final del Tour del Talent, que es va celebrar des de dilluns passat a la capital del Segrià, organitzat per la Fundació Princesa de Girona. Desenes de joves no es van perdre aquesta activitat musical, que va comptar amb les actuacions de tres bandes locals: Angelo, Ugurabi (Octavi Rodríguez) i La Banda 1714.