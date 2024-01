El director de cine Armando Ravelo, acusat d’assetjament sexual per diverses dones

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El director de cine i escriptor canari Armando Ravelo ha anunciat aquest dilluns que deixa la seua carrera després d’una sèrie de denúncies d’assetjament sexual que han publicat en els últims dies diverses dones a les xarxes socials. "Em retiro del cine i de la vida pública, de la vida com la coneixia fins fa poc, això ho tinc assumit i ho tinc clar", ha assenyalat en declaracions a 'Ràdio Nacional d’Espanya'.

Ha dit que assumeix els actes "menyspreables" i "vomitius" dels que se l'acusa, dels que s’"avergonyeix profundament", i lamentat que ha "posat la pota" i que la seua obra a partir d’ara es veu "tacada". "La meua capacitat com a creador ha estat per sota de la meua capacitat humana", ha agregat.

Així mateix ha apuntat que no es reconeix quan llegeix els missatges publicats per una de les presumptes víctimes, l’actriu canària Koset Quintana, qui ha publicat una sèrie de converses en les quals Ravelo l’incita a veure porno, practicar relacions sexuals i consumir drogues quan era menor d’edat –ell tenia més de 30 anys i ella amb 14–. Més actrius i altres dones s’han solidaritzat amb Quintana i han exposat també alguns exemples de la seua relació amb Ravelo. "Quan llegeixo això no em reconec, sé que soc jo i he d’assumir les conseqüències. Això no és per treure’m responsabilitat, al contrari, estic assumint la responsabilitat i públicament i em sembla que és just i necessari que aquestes coses surtin", ha assenyalat.