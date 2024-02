La falta d'aigua i la sequera a Lleida, des de l'aire

La sala d’actes de la demarcació de Lleida del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va inaugurar ahir l’exposició La sequera - mancança d’aigua, una selecció d’imatges aèries del fotògraf Carles Rabadà que permeten reflexionar sobre com afecta a Ponent l’actual alerta per falta d’aigua i el canvi climàtic. La mostra presenta fotografies aèries de tot el territori de Ponent, des de la muntanya i fins al pla, passant per les diferents valls per les quals discorren els rius. L’exposició, oberta fins al 15 de març (dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00), és la primera del cicle Mirades, en el qual cada demarcació del COAC proposa a diferents fotògrafs observar i retratar l’aigua, la terra, el foc i l’aire.