L'entorn rural, premi literari Ciutat de Barcelona

L’obra Lo mig del món de Roser Vernet, publicada per Club Editor, va aconseguir el guardó de literatura en llengua catalana dels premis Ciutat de Barcelona 2023. El jurat va elogiar aquesta obra com “un retrat compromès i emotiu d’una Catalunya en extinció, escrit amb una veu contundent que fa una crida a la reacció col·lectiva”. A més, també van destacar l’ús d’una llengua poderosa, arrelada al paisatge del Priorat amb un terreny molt similar al lleidatà, compost per oliveres, centrals eòliques, masies i rius secs. Vernet va presentar a Lleida Lo mig del món aquest dimecres passat en una llibreria La Fatal plena a vessar per conèixer l’autora tarragonina i la seua última obra.

D’altra banda, Las niñas del naranjel de l’escriptora argentina Gabriela Cabezón, publicada per Random House, rebrà el guardó en la categoria de literatura en castellà. L’obra va ser elogiada al presentar “la complexitat del discurs colonial i de gènere, així com per la capacitat d’amalgamar diferents tradicions, cultures i llengües”.Pel que fa a la traducció en català, Marta Pera serà premiada per la seua destacada tasca en la traducció al català d’Orlando de Virginia Woolf, publicada per Viena Edicions. El premi Agustí Duran i Sanpere d’Assaig, Humanitats i Història de Barcelona serà lliurat a La història dels vertebrats de Mar García Puig, publicat per La Magrana. Sobre aquesta obra el jurat va ressaltar “la riquesa, la varietat, l’originalitat i la valentia a l’abordar problemàtiques com la relació entre feminisme, maternitat, poder i política sanitària”.

Els premis, organitzats per l’ajuntament de Barcelona des de l’any 1949 com una eina del reconeixement ciutadà a la creació cultural, compten amb una dotació de 9.500 euros i seran entregats el 13 de febrer al Saló de Cent.