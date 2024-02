Aragonès, amb “els millors Premis Gaudí de la història”

El president Pere Aragonès va rebre ahir al Palau de la Generalitat els guardonats diumenge en els XVI Premis Gaudí, en la que va considerar “la millor” edició de tota la història. Aragonès, acompanyat per la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la presidenta de l’Acadèmia del Cinema, Judith Colell, va celebrar que avui hi hagi “més pel·lícules produïdes a Catalunya i més pel·lícules en català que mai”, la qual cosa va qualificar de “positiu” per garantir que la cultura arribi “a tot arreu”. Així mateix, va defensar que el seu Govern ha “triplicat el suport a l’audiovisual” català en el que va de legislatura. D’altra banda, ahir van créixer les crítiques a una sòbria i freda retransmissió televisiva dels Gaudí, amb moments fins i tot de desconcert, en la qual Creatura, d’Elena Martín, va ser la gran guanyadora.