Penélope Cruz presenta el biopic 'Ferrari' a Madrid

Penélope Cruz, que a punt ha estat d’aconseguir la seua cinquena nominació als Oscars per la seua interpretació de l’esposa d’Enzo Ferrari en el biopic Ferrari, de Michael Mann, va defensar ahir a Madrid el seu dolençós personatge perquè va ser “una dona molt deprimida, que va passar per desgràcies terribles”. L’actriu, que es troba a la capital espanyola amb motiu de l’estrena de la cinta en sales espanyoles divendres vinent, 9 de febrer, interpreta el paper de Laura Garello, una dona amargada des de la primerenca mort del seu fill Dino, a la qual Mann mostra en un dels moments més difícils de la seua vida, quan descobreix que el seu marit té una altra família, una altra dona, Lina Lardi (Shailenne Woodley), i un altre fill, Piero. Malgrat no aconseguir la nominació als Oscars, encara que ella afirma que mai estava en les seues prediccions, l’actriu va aprofitar per desitjar-los “tota la sort” a Bayona i Berger, que sí que competiran a Los Angeles.