Cant, música i ball a la Llotja amb 150 artistes en escena

Un centenar de cantaires de l’Orfeó Lleidatà i del Cor Jove; un quintet de corda clàssic i un combo de música moderna; i mig centenar d’alumnes del Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona. En total, més de 150 artistes en escena per al nou espectacle musical impulsat per la coral lleidatana, Immortal. Un cant a la vida, que s’estrenarà al Teatre de la Llotja el 27 d’abril vinent. Ideat pel nou director de l’escola coral i el cor de l’Orfeó, Pol Pastor, el muntatge està estructurat com un clàssic rèquiem, però amb uns ingredients del tot singulars: la presència del cos de ball i un repertori del més eclèctic, des d’Eric Clapton i Lady Gaga fins a Mozart i Purcell passant per Llach o Mompou. La regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, va encapçalar ahir la presentació d’aquest espectacle, al costat del conseller delegat de la Llotja, Paco Cerdà, i representants d’aquesta primera producció conjunta entre l’Orfeó i “el millor centre d’ensenyament de dansa del país”, com va remarcar el director executiu de la fundació coral lleidatana, Xavier Quinquillà.

La directora del centre de dansa de l’Institut del Teatre, Mariana Giustina, va destacar l’oportunitat de participar per primera vegada en un espectacle a Lleida, que “serà un punt de partida amb un llistó molt alt de cara a futurs projectes conjunts”. Per una altra banda, Pol Pastor va recordar la “capacitat performativa” del cor lleidatà, amb produccions d’èxit com el Christmas & Hits nadalenc o el Mare Terra de l’any passat, que en aquesta ocasió es posarà a prova en un muntatge escènic amb un clar missatge: “Un viatge musical de la vida terrenal a la vida universal amb la voluntat d’atansar a tots els públics la bellesa d’un rèquiem.” Immortal, una de les cites estrella de la Setmana de la Dansa a Lleida, ja té les entrades a la venda (25 €, Amics 22,5 €, Jove 12 €) a la pàgina web teatredelallotja.paeria.cat.