El pintor lleidatà Magí Puig exposa a Tàrrega més d'una trentena d'olis

El pintor de Palou (Segarra) establert a Tàrrega Magí Puig exposa de nou al Museu Tàrrega Urgell. En aquesta ocasió presenta 32 pintures a l’oli, algunes de gran format, que ha treballat en els dos últims anys. Les obres plasmen escenes urbanes de Barcelona, paisatges de l’Urgell, arquitectura tradicional del Marroc i vistes de platja, una de les seues temàtiques recurrents.

L’exposició, la segona individual de l’artista al museu després d’una dècada, porta per nom Espiral i es podrà visitar fins al 31 de març. Puig va explicar que el títol fa referència “a com entenc el procés creatiu, ja que vaig fent voltes tossudament al voltant d’un punt i avanço molt a poc a poc”.En la inauguració, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va afirmar que “és un luxe poder comptar amb un dels artistes més rellevants del panorama pictòric català, amb una creixent projecció internacional” i va destacar “la llum i el color” dels seus quadres. Per al dissabte 17 de febrer s’ha organitzat una visita guiada amb l’autor i un concert de blues a càrrec d’Edu Escaño.