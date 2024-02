'La societat de la neu' triomfa

La societat de la neu, del català Juan Antonio Bayona, va ser indiscutiblement la gran guanyadora de la 38 edició dels Premis Goya. La pel·lícula que narra l’accident aeri del 1972 a la serralada dels Andes es va emportar dotze estàtues, inclosa la de Millor Pel·lícula i Direcció. Per la seua part, Estibaliz Urresola Solaguren es va emportar el guardó al Milló Guió Original per 20.000 espècies d’abelles, cinta que es postulava com una de les favorites i es va emportar tres premis. El reconeixement a Millor Actor i Actriu va ser per a David Verdaguer (Saben aquell) i Malena Alterio (Que nadie duerma), respectivament. La cerimònia va començar amb una picada d’ullet a “la gala somiada” dels Javis (Javier Calvo i Javier Ambrossi) que van passar d’estar en un sofà en un simulat saló de casa a l’escenari dels Goya, amb Ana Belén. Els tres presentadors van fer un al·legat de suport a les víctimes de violència sexual. “Aquí al cine, també s’ha acabat”, va dir Ana Belén, fent referència a les recents acusacions contra el cineasta Carlos Vermut. “És urgent que tots plegats exigim certeses d’igualtat i això passa per condemnar tots els abusos i la violència sexual i per revisar les estructures que els permeten”, va afegir. A la gala va resultar premiat José Coronado, que va obtenir el de Millor Actor de Repartiment Cerrar los ojos de Víctor Erice, mentre que Ana Gabarain es va emportar el de Millor Actriu de Repartiment pel seu paper a 20.000 espècies d’abelles. Rigoberta Bandini es va alçar amb el Goya a Millor Cançó Original per Yo solo quiero amor de Te estoy amando locamente. Una altra de les estrelles de la nit va ser Sigourney Weaver, que es va emportar el guardó Internacional.