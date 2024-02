Premi Santa Eulàlia per a la barcelonina Sylvia Lagarda-Mata

La cronista i divulgadora de la història criminal de Barcelona Sylvia Lagarda-Mata (Barcelona, 1961) va guanyar ahir la segona edició del Premi Santa Eulàlia de novel·la amb l’obra Veus de mort als Encants Vells. Es tracta d’un thriller històric en el qual el cèlebre detectiu Auguste Dupin, creat per Edgar Allan Poe, persegueix un assassí de llibreters a la capital catalana del 1840. L’autora retrata un cas que va aparèixer a la premsa catalana i francesa del moment i que va resultar que no era real, tot i que durant un segle es va creure el contrari. L’escriptora es va mostrar contenta de rebre aquest guardó, dotat amb 25.000 euros i creat per l’editorial Comanegra i Àfora Focus Edicions, i va aprofitar per reivindicar el potencial de la ciutat en l’àmbit literari. “Barcelona es mereix el seu llibre de fantasmes”, va afirmar, “tenim un lloc que dona molt de si”. Si Dupin i l’assassí protagonitzen la història, la coprotagonista és sens dubte la ciutat de Barcelona. “He intentat que el lector es traslladi mentalment a la ciutat que coneix, però d’una altra època, com si hagués viatjat amb una màquina del temps”, va dir.

Lagarda-Mata, llicenciada en Ciències de la Informació i màster en Comunicació Audiovisual, escriu des de finals dels 70 sobre els mites i la iconografia de Barcelona. Entre els seus llibres destaquen els assajos divulgatius Fantasmes de Barcelona, El diable és català, Catalunya, terra de pirates i Catalunya, terra de bandolers, i les novel·les Mazapanes amargos i L’ombra de la Magui encara és al jardí.