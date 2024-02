L'Esbaiola't presentanou equip de direcció

L’ajuntament d’Esterri d’Àneu ha donat a conèixer el nou equip que dirigirà el 17è Esbaiola’t després que, conclosa l’última edició del festival d’arts escèniques, la companyia teatral lleidatana La Baldufa anunciés que deixava la direcció i organització del certamen. Amb aquest canvi, el consistori de la localitat del Pallars Sobirà passa a tenir un paper molt més rellevant, ja que assumeix íntegrament l’organització i gestió del festival. Un moviment que des de l’ajuntament han catalogat com a “molt positiu”.

Amàlia Atmetlló i Judit Busquets seran els caps visibles d’aquest nou grup de treball. En el cas d’Atmetlló, assumirà la direcció artística de l’Esbaiola’t després d’estar-hi vinculada en la producció durant els anys anteriors. Atmetlló és gestora cultural i ha treballat amb La Baldufa durant quinze anys. A més, va ser una de les encarregades de la direcció artística de La Temporada Lleida, des del setembre del 2021 fins al juliol del 2022. Per la seua part, Busquets, que és tinenta d’alcalde de l’ajuntament d’Esterri d’Àneu, assumirà la direcció executiva així com la producció de l’Esbaiola’t. Finalment, Ferran López continuarà sent qui coordini la part logística d’aquest festival de teatre que se celebrarà de l’11 al 14 de juliol com va fer en edicions anteriors.