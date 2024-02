‘Cap butaca buida’ busca omplir 11 teatres a Lleida

La primera edició de la campanya Cap butaca buida, impulsada per l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Time Out i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per omplir els teatres de Catalunya el proper 16 de març, comptava ahir amb 60.457 localitats disponibles en 145 equipaments escènics adherits a un mes de la seua celebració.

A Ponent s’hi han sumat onze sales i teatres d’Alcarràs, Alpicat, Arbeca, Balaguer, Lleida (Auditori i Escorxador), Tàrrega, Solsona i la Seu d’Urgell, amb més de 2.900 entrades disponibles.