Concentració dissabte a Mequinensa pel català

Coincidint amb el Dia Internacional de la Llengua Materna –que se celebra avui dimecres–, l’ajuntament de Mequinensa va llançar ahir una convocatòria pública per commemorar aquest dissabte vinent el 40 aniversari de la Declaració de Mequinensa. El document es va firmar l’1 de febrer del 1984, un acte en el qual van participar 17 alcaldes i el que va ser conseller de Cultura del govern d’Aragó José Bada, i que va establir les bases del reconeixement, dignificació i ensenyament a les escoles d’Aragó del català. Així, s’ha programat una trobada amb entitats culturals, una concentració en defensa del català i l’aragonès com a llengües pròpies d’Aragó (11.00 h, a la plaça de l’Ajuntament), i a les 12.00 a la Sala Goya, l’acte de commemoració amb intervencions, lectura de textos a càrrec del grup teatral Garbinada de l’associació La Dona i del manifest i actuació de Júlia Cruz i Carla Azanuy, que podrà seguir-se en directe per internet a través dels canals de l’ajuntament.

El consistori de la localitat va anunciar que la invitació als actes s’ha fet arribar “als parlants de les llengües pròpies d’Aragó i per extensió a tota la societat aragonesa en un moment en el qual es torna a posar en dubte el reconeixement del català d’Aragó i l’aragonès, arran dels gestos i anuncis del govern d’Aragó, retallant ajuts a les entitats que treballen en la seua promoció o anunciant l’eliminació del reconeixement exprés d’aquestes dos llengües de la llei de Patrimoni”.Per una altra banda, un total de 256 professors i investigadors de la Universitat de Saragossa han firmat una declaració a favor del català i l’aragonès a Aragó. El document recorda que les dos llengües s’ensenyen en diversos graus de la mateixa universitat, amb investigadors que participen en projectes finançats a través de fons de l’Estat. El manifest es va començar a fer circular la setmana passada i un dels seus impulsors és el sociòleg Natxo Sorolla, activista pel català a la Franja.