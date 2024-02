La Panera examina l'impacte cultural i natural de l'aigua a través de l'art

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nou cicle expositiu del Centre d’Art Contemporani la Panera de Lleida posa l’accent en l’aigua. Aquesta és la proposta de l’exposició Cossos d’aigua. Encarnacions aquoses de matèries i signes, una mostra col·lectiva amb obres d’una vintena d’artistes i de tècniques tan diverses com l’oli, el gravat, la fotografia o l’audiovisual, comissariada pel director d’aquest equipament cultural, Christian Alonso, que examina l’impacte natural i cultural de l’aigua en els ecosistemes i en l’imaginari col·lectiu. La proposta, centrada en gran part en la geografia lleidatana, reuneix des d’olis paisatgístics del riu Segre de Ramon Mestre (del 1905) o Marià Gomà (1944), cedits pel Museu Morera, fins a la instal·lació gegant Sequere (2022), de mapes de paper que repassen el projecte de l’italià Marco Noris, que va recollir aigua a la desembocadura de l’Ebre per, caminant riu amunt, tornar-la a les fonts del Segre, a la Cerdanya; passant per fotos de diversos autors de les riuades del Segre a Lleida el 1907 i el 1982.

Per un altre costat, Alonso, acompanyat per la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i alguns dels artistes participants, va presentar les noves propostes de la Panera, que podran visitar-se fins al 26 de maig vinent, també amb les exposicions Pirates, Faunes, Dimonis, de l’artista lleidatà establert a Berlín Pol Merchan; el projecte col·laboratiu Per amor, de la mallorquina Alícia Santamaria; la proposta educativa Som com som (a l’Espai miniPanera); i el llibre d’artista White Pages, d’Ignasi Aballí.

D’altra banda, demà començaran les visites de diversos col·lectius al nou edifici del Museu Morera per “testar” el funcionament de les instal·lacions del nou equipament cultural, que s’inaugurarà el 13 d’abril. L’equip tècnic de Cultura de la Paeria serà el primer a estrenar aquestes visites.