La Fundació Orfeó Lleidatà transforma els concerts de música clàssica en una experiència "informal i per a tothom"

La Fundació Orfeó Lleidatà ha presentat aquest dilluns el cicle 'Clàssica oberta', que vol transformar els concerts de música clàssica en una experiència més informal i accessible per a tots els públics. El director executiu de la fundació, Xavier Quinquillà, ha explicat que la proposta tindrà un format "cafè concert" amb servei de bar i la figura d'un dinamitzador que fomentarà el diàleg entre músics i públic assistent. "Volem fer gaudir els avesats a la música clàssica i interpel·lar als que no han vingut mai a un concert", ha expressat Quinquillà. El cicle té la col·laboració de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i Fundació Horitzons 2050. S'iniciarà el 9 de març amb el 'Concert d'Aranjuez', amb Gian Carlo Scevola.

Quinquillà ha explicat que el cicle vol "donar un tomb" a la manera de presentar els concerts de música clàssica al públic. "Volem que la música de tots els temps no es visualitzi com una cosa que no va amb mi, complexa o avorrida, sinó que pugui ser una experiència que en pugui gaudir tothom, tant el públic avesat a aquest món com la gent que mai ha anat a un concert. A aquests últims els volem interpel·lar", ha afirmat.

D'aquesta manera, el director executiu de la Fundació Orfeó Lleidatà ha considerat que la proposta té un format innovador i "gairebé únic" al país, que permetrà "escoltar un concert de clàssica i alhora fer un beure tranquil·lament". A més, cadascun dels tres concerts que es faran en el marc de la proposta disposarà d'una figura dinamitzadora que ajudarà a crear una "atmosfera més propera i diàlegs entre intèrprets i públic", ha afegit Quinquillà.

Aquesta figura serà el mateix coordinador del cicle, Mario Peña, que ha indicat que treballaran perquè tots els públics se sentin "còmodes" amb el cicle i per "trobar un equilibri entre aquesta dinàmica de cafè concert i la profunditat de la música clàssica". En aquest sentit, Peña ha considerat que una de les riqueses principals del cicle és que permetrà "obrir el món íntim de la música clàssica i de la relació entre els músics i les obres, la qual queda molts cops tancada i soterrada".

En dos dels tres concerts del cicle, els intèrprets seran estudiants de Màster i Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música de l'ESMUC. La directora del centre, Núria Sempere, ha agraït aquesta oportunitat perquè suposarà "posar els estudiants en un context molt més reptador que no pas sortir en un concert tradicional, en el qual saps que tothom es portarà bé d'inici a final i on no et distrauràs".

Finalment, el president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, que dona suport al cicle, ha desitjat que aquest pugui ser el començament d'una experiència "d'I+D+I en clàssica, que és una cosa que no passa gaire". Ha afegit que avaluaran el funcionament dels concerts per impulsar més projectes en aquesta mateixa línia. Amb tot, el format vol ser exportable arreu del país.

Els concerts i entrades

'El concert d'Aranjuez', que obrirà el cicle el pròxim dissabte 9 de març, és una de les obres més emblemàtiques de la música i la guitarra clàssica. La seva estrena va ser a Barcelona, el 1940, al Palau de la Música Catalana. En el 25è aniversari de la mort de Joaquín Rodrigo, la Fundació Orfeó Lleidatà convida el públic a escoltar unes de les obres cabdals del repertori per a guitarra i una fita a la història de la música a Catalunya amb el reconegut guitarrista Gian Carlo Scevola, guardonat amb el premi Frèderic Mompou i Miquel Llobet al Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona, acompanyat de la pianista Katarina Ruvidic.

El dissabte 6 d'abril serà el torn d'estudiants de l'ESMUC. Dues parelles d'intèrprets, la soprano Iris Miralles i la pianista Aina Gascó, i el baríton Enrique Padilla i la pianista María Trigueros, oferiran el concert 'La màgia de la veu', dedicat al Lied o cançó, on música i poesia s'uneixen en una sola expressió.

El cicle clourà el 20 d'abril amb l'actuació del Trio Tragique, format per Antonio Cruzado (clarinet), Adela Beiro (viola) i Marta Infante (piano), que representen una formació instrumental no massa convencional en les agrupacions de música de cambra. La mateixa singularitat té el seu repertori, que permetrà redescobrir obres perdudes en el temps de compositors que van tenir un gran reconeixement a la seva època.

Les entrades ja estan a la venda a la pàgina web de l'Orfeó Lleidatà a un preu de 8 euros i de 6 reduïda.