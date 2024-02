Un Castell del Remei lorquià

La sala d’exposicions Lucil·la Atília del Castell del Remei inaugurarà aquest diumenge al migdia una singular mostra fotogràfica immersiva, que recrearà el magistral drama teatral de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba. La fotògrafa de Sant Sadurní d’Anoia Aida Pallàs, nascuda a Miralcamp el 1992, presentarà el projecte titulat Ecos de passions prohibides: Una immersió a ‘La casa de Bernarda Alba’, una obra multidisciplinària amb un fort component visual i també poètic, en aquesta cas gràcies als haikus del poeta lleidatà Eduard Batlle.

L’artista recrea diverses escenes del drama lorquià a través de sessions fotogràfiques en espais de l’emblemàtic conjunt d’edificis del Castell del Remei, originari del segle XVIII, com si fossin l’interior de la llar de Bernarda Alba –a imatge d’una casa i un pati andalús de principis del segle XX–, i la col·laboració de diverses dones que es van prestar com a models per a l’ocasió. Elements com la roba blanca estesa a mode de pantalla de projeccions audiovisuals, el mobiliari antic i fins i tot petits fanals per il·luminar algunes obres interactives que requeriran ser descobertes, sumaran a aquesta exposició una atmosfera única que transportarà el visitant de ple a l’interior de la casa ideada per Lorca.

Pallàs i Batlle acompanyaran la visita guiada inaugural, que es completarà amb una degustació de vins del Castell del Remei i una visita guiada a aquest celler de Penelles. L’exposició, que estarà oberta fins a finals d’abril, compta amb el patrocini de Tallers Antoni Miquel i el celler Castell del Remei.