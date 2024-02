El festival Poesia Lleida portarà versos al carrer i els mercats

detail.info.publicated INÉS GARCIA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El festival Poesia Lleida 2024, que se celebrarà del 18 al 24 de març, sortirà al carrer i als mercats de la ciutat per popularitzar aquest gènere literari. Així ho va explicar ahir Pilar Bosch, regidora de Cultura. Aquesta quarta edició serà la primera vegada que es duran a terme actes en altres llocs més enllà del Cafè del Teatre. Durant la presentació, Bosch va destacar “la voluntat del festival de sortir al carrer, a espais diferents no explorats fins ara; també l’esperit col·laboratiu institucional que defineix aquest festival i la capacitat de generar complicitat amb l’àmbit poètic de Lleida”. Tot i així, la regidora va assegurar que el Cafè del Teatre continuarà sent el lloc de referència d’aquest certamen.

En total, unes 40 persones hi participaran entre poetes, artistes i recitadors voluntaris de diferents col·lectius i entitats de la ciutat. Alguns dels poetes són Amat Baró, Jordi Pàmias, Àngels Gregori, M. Josep Escrivà, María Sánchez i Cleofé Campuzano.Durant el festival se celebraran 22 actes i accions en forma de recitals poètics, presentacions de llibres, performances, passejos poètics.. Més enllà del Cafè del Teatre també hi haurà activitats a la Panera i als mercats del Camp d’Esports i Barris Nord, a Pardinyes. Així mateix, hi participaran diverses llibreries de la ciutat com El Genet Blau, La Sabateria, la irreductible, Re-Read, Caselles, Abacus i La Fatal, que acolliran un total de set accions poètiques a càrrec de col·lectius voluntaris de la ciutat. I finalment, es duran a terme actes al carrer Alcalde Costa i a l’interior de l’espai Alcalde Costa número 20.

El festival oferirà, per primera vegada, activitats al llarg de tota una setmana, en unes dates vinculades al Dia Mundial de la Poesia i al Dia Mundial de la Síndrome de Down, el dijous 21 de març. Aquest any, destacaran tres actes commemoratius sobre figures literàries del país, com són el centenari del naixement del poeta valencià Vicent Andrés Estellés i el centenari de la mort del poeta barceloní Joan Salvat-Papasseit. A més, també recordarà una commemoració important per a la ciutat, el centenari del naixement del lleidatà Jaume Magre.