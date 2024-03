El 14è Festival de Pasqua de Cervera explora la influència de les tradicions musicals catalanes en l'actualitat

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Festival de Pasqua de Cervera, que tindrà lloc del 21 al 30 de març, "s'emmirallarà" en les tradicions musicals del país amb l'objectiu de conèixer quina influència tenen en els compositors i intèrprets actuals. Aquest serà el fil conductor de la 14a edició, que també homenatjarà la figura dels compositors Ricard Lamonte de Grignon i Josep Valls i Royo. El certamen, l'únic dedicat a la música clàssica catalana, ha programat 10 produccions musicals que es concreten en 14 concerts, distribuïts en 6 dies i en 5 espais de la ciutat. Pel que fa a les activitats paral·leles, inclouen la projecció de dos documentals, una conferència, un concert-presentació i una exposició dedicada a la pianista Alícia de Larrocha.

El Festival de Pasqua d'enguany vol explorar les tradicions musicals del país per descobrir les mirades que els compositors i intèrprets actuals fan d'aquestes. Una tradició, que segons ha explicat el director del certamen, Jordi Armengol, s'ha d'entendre com a "font d'inspiració per crear noves obres" i per interpretar la tradició.

A banda, l'edició d'enguany també recordarà dues personalitats de la música com són els compositors Ricard Lamote de Grignon, amb motiu del 125è aniversari del seu naixement, i Josep Valls i Royo, pels 25 anys de la seva mort. Sobre el darrer, el dijous 28 de març s'ha programat un concert d'homenatge de la mà del violoncel·lista Arnau Tomàs i la pianista Mercè Hervada, que interpretaran les composicions de Valls Complanta i Sonata per a violoncel i piano.

El tret de sortida del festival arribarà el dijous 21 de març amb la funció escolar 'Les aventures de la Bol i en Ling' de LleidaArt Ensemble, mentre que el concert inaugural tindrà lloc dissabte 23 de març al paranimf de la Universitat de Cervera. Anirà a càrrec de l'Orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida, amb Salvador Brotons a la batuta, que interpretarà obres de Lamote de Grignon, del segarrenc Francesc Andreví, del jove compositor Marc Migó i del propi Brotons.

Altres propostes són l'espectacle interdisciplinari 'Nu.A' de Núria Andorrà el 24 de març, el concert-presentació el dia 27 del llibre 'La viola tenor Parramon' sobre aquest instrument únic del luthier barceloní Ramon Parramon, o el concert doble que oferirà el pianista Albert Guinovart el dia 29 a l'Auditori Municipal.

Els 14 concerts programats sumen més de 1.000 minuts de música en directe i es durant a terme en 5 espais diferents (Paranimf de la Universitat, Auditori, Església de Sant Joan, Casa Sabater i Gran Teatre de la Passió). Pel que fa a les activitats paral·leles, inclouen la conferència 'Mompou i Gerhard els dos camins de la modernitat' a càrrec de Raül Garrigasait, i les projeccions dels documentals 'Revolutionary Quartet. L'enigma de Gerhard' i 'Les mans d'Alícia'. Aquest darrer sobre Alícia de Larrocha s'acompanya d'una exposició que presentarà la filla de la virtuosa pianista, Alícia Torra de Larrocha.

El Festival de Pasqua de Cervera està organitzat per la Paeria de Cervera i és un punt de trobada pel sector de la música clàssica a Catalunya i un aparador de la música clàssica que es fa a Catalunya.