Des de Lleida al Teatre Lliure

La companyia lleidatana Íntims Produccions, que enguany gaudeix d’una residència artística al Teatre Lliure de Barcelona, estrenarà aquest dissabte en aquest equipament cultural emblemàtic a Montjuïc el muntatge L’anorak, la seua primera proposta també per al públic familiar. Es tracta d’una versió de teatre físic i visual del conte L’abric, de Nikolai V. Gógol, publicat el 1842. L’espectacle explica la història d’Akaki, un treballador que necessita un abric per passar l’hivern però no té prou diners per comprar-se’n un. Íntims Produccions ha creat una peça coral que mostra la duresa i la solitud de viure en una ciutat, de quina manera la feina guia les nostres vides i tot allò que un pot fer per satisfer les necessitats més bàsiques. El resultat és un muntatge visual en el qual la paraula té un paper anecdòtic i en què les escenes se succeeixen sense parar en una escenografia que presenta una ciutat que es transforma constantment sota un cel permanent d’antenes parabòliques. La companyia lleidatana, creada el 2012 per actors sorgits de l’Aula de Teatre de Lleida, presentarà en el Lliure el seu primer muntatge per a públic familiar, a partir de 6 anys, en sis funcions els pròxims tres caps de setmana (dissabtes i diumenges). Un dels integrants, Sandra Pujol, va explicar que “no ens allunyem de la nostra línia creativa, però provarem de veure què passa amb aquest rang de públic”.