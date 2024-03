Canvi d'escenaris al Cruïlla Baix Segre davant la previsió avui de pluja

L’organització del festival Cruïlla Baix Segre va informar ahir del canvi d’ubicació de tres dels concerts per assegurar la continuïtat i seguretat de les actuacions davant la previsió avui dissabte de pluja durant bona part de la jornada. Així, el recital de David Carabén (la veu i cara visible de Mishima), que estava previst a les 16.00 hores a l’Alzina Centenària d’Alcarràs, passarà a celebrar-se al centre cultural Lo Casino.

Per aquesta raó, també s’ha cancel·lat el servei d’autobús previst en principi per traslladar el públic fins la zona del concert. Així mateix, la compositora i pianista Clara Peya continuarà tocant a l’Espai Aitona Gourmet (13.15 hores, ja amb entrades esgotades), però en lloc de l’exterior ho farà a l’interior de la nau en aquesta zona al costat del pavelló esportiu. Finalment, Joan Garriga, que també ha esgotat entrades per al seu concert a la Granja d’Escarp (13.15 h) actuarà al centre cívic Lo Ball d’aquesta localitat.

La resta de concerts de la primera edició del certamen segueixen tal com estaven previstos. Ahir també es va anunciar el cartell d’entrades esgotades per al recital de la mallorquina Júlia Colom al monestir d’Avinganya, que se suma a l’èxit de Delafé (Casal de Massalcoreig) i Renaldo & Clara (Torres de Segre). Alcarràs i Aitona (amb Albert Pla i Stay Homas) mantindran la seua ubicació i agenda musical.