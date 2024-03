La UdL estrena la nova Sala Josep Vallverdú

La Universitat de Lleida (UdL) ha habilitat un espai propi per a la biblioteca literària personal de Josep Vallverdú, que forma part del fons que l’escriptor va cedir a la UdL el 2015. Es tracta de la Sala Vallverdú-Espai Entrevista, a la tercera planta de la biblioteca Jaume Porta, al campus de Cappont. Prèvia reserva, es poden consultar de moment 1.300 volums dels 2.500 d’aquest fons.

A més, aquest espai pot ser utilitzat com a sala per a entrevistes, una demanda de l’alumnat per gravar àudios o vídeos per als seus treballs de curs. Hi ha llibres de literatura catalana, d’autors estrangers traduïts al català, narrativa en anglès, crítica de literatura catalana i obres sobre llengua i lingüística. Entre els autors, títols de Rodoreda, Josep Pla, Pedrolo, Joan Margarit, Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Rosa Fabregat, Pep Coll, Jordi Pàmias o Francesc Pané.